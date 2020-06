Motorista capota caminhonete ao desviar de tatu em pista na BR-060

Priscilla Porangaba, com informações do Sidrolândia News

Um motorista, de 50 anos, perdeu o controle da direção da caminhonete e capotou o veículo na noite dessa sexta-feira (5) na BR-060, em Sidrolândia.



Segundo informações do site Sidrolandia News, ele seguia numa caminhonete Ford F-250 pela rodovia, no sentido Nioaque a Sidrolândia, quando um tatu invadiu a pista. O homem tentou desviar do animal e perdeu o controle da direção do carro.



O motorista saiu da pista e capotou a caminhonete às margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não sofreu ferimentos.





