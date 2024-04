Motorista capota caminhonete após bater em micro-ônibus em Guia Lopes da Laguna

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido depois de bater a caminhonete que condizia em um micro-ônibus, de uma empresa de turismo da cidade de Bonito. O acidente aconteceu durante a noite de terça-feira (9), na MS-382, próximo ao município de Guia Lopes da Laguna.

Conforme as informações do site Jardim MS News, o condutor estava em uma caminhonete Toyota Hilux preta. Os dois estavam seguindo na mesma direção, quando a caminhonete colidiu com a lateral do ônibus.

Depois da colisão, o veículo saiu da pista e capotou várias vezes, antes de parar em clima de uma cerca. Apesar da dinâmica grave, o motorista teve ferimentos leves pelo corpo, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital.

A caminhonete ficou completamente destruída, enquanto o micro-ônibus não teve tantas avarias.

