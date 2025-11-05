Motorista capota carro ao desviar de animal na pista em Angélica

Um motorista, de 39 anos, escapou idoleso após sofrer um grave acidente na tarde desta terça-feira (4), na MS-141, em Angélica.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinoticias, o rapaz seguia em um Ford Fiesta Sedan quando tentou desviar de um animal, que desviou repentinamente a pista. Por conta do susto, ele fez uma manobra brusca e acabou capotando o carro.
Ele estava acompanhado de outro jovem. Mesmo sofrendo apenas escoriações leves, eles foram socorridos e levados para um hospital da região.
Além do socorro, o acidente foi atendido pelas equipes da Polícia Militar.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Colombiano é esfaqueado drante assalto na Afonso Pena
Polícia
Projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio é aprovado
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Polícia
Mulher é morta a facadas e filho é preso por feminicídio em Aparecida do Taboado
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Polícia
Acusado de feminicídios em MS e MT é encontrado morto em presídio na Capital
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Polícia
Mulher é arrastada para fora de casa e morta a facadas em Jardim
Polícia