Motorista capota carro ao desviar de animal na pista em Angélica

Um motorista, de 39 anos, escapou idoleso após sofrer um grave acidente na tarde desta terça-feira (4), na MS-141, em Angélica.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinoticias, o rapaz seguia em um Ford Fiesta Sedan quando tentou desviar de um animal, que desviou repentinamente a pista. Por conta do susto, ele fez uma manobra brusca e acabou capotando o carro.

Ele estava acompanhado de outro jovem. Mesmo sofrendo apenas escoriações leves, eles foram socorridos e levados para um hospital da região.

Além do socorro, o acidente foi atendido pelas equipes da Polícia Militar.

