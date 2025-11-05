Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motorista capota carro ao desviar de animal na pista em Angélica

Apesar do susto, o condutor e o passageiros escaparam ilesos do acidente

05 novembro 2025 - 15h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontem O acidente aconteceu na tarde de ontem   (Reprodução/Ivinoticias )

Um motorista, de 39 anos, escapou idoleso após sofrer um grave acidente na tarde desta terça-feira (4), na MS-141, em Angélica. 

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinoticias, o rapaz seguia em um Ford Fiesta Sedan quando tentou desviar de um animal, que desviou repentinamente a pista. Por conta do susto, ele fez uma manobra brusca e acabou capotando o carro. 

Ele estava acompanhado de outro jovem. Mesmo sofrendo apenas escoriações leves, eles foram socorridos e levados para um hospital da região. 

Além do socorro, o acidente foi atendido pelas equipes da Polícia Militar.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Colombiano é esfaqueado drante assalto na Afonso Pena
Praça dos Três Poderes, em Brasília
Polícia
Projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio é aprovado
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
 Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Filho e amigo foram presos em flagrante
Polícia
Mulher é morta a facadas e filho é preso por feminicídio em Aparecida do Taboado
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Acusado de feminicídios em MS e MT é encontrado morto em presídio na Capital
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Aline foi morta a facadas
Polícia
Mulher é arrastada para fora de casa e morta a facadas em Jardim
Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados
Polícia
Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande