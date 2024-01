Motorista capota carro ao desviar de anta na MS-040, em Santa Rita do Pardo

Dois homens, de 34 e 42 anos, ficaram feridas depois que o carro em que eles estavam capotar na MS-040, em Santa Rita do Pardo, durante a manhã desta segunda-feira (8). O motorista teria perdido a direção ao desviar de uma anta, que estava na pista.

Conforme as informações do site Cenário MS, as vítimas estavam em um Hyundai HB20, viajando do interior do Paraná com destino à cidade de Ribas do Rio Pardo. No entanto, ao tentar desviar de uma anta o motorista acabou perdendo o controle de direção.

Por isso, o carro capotou 8 vezes antes de parar as margens da rodovia, em uma área de vegetação. O motorista conseguiu sair do veículo com a ajuda de populares, que passavam pelo local e viram o acidente. Ele foi então levado para o Quartel do Corpo de Bombeiros, onde pediu socorro.

Devido a dinâmica do acidente, o passageiro ficou preso às ferragens do carro, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele recebeu os primeiros socorros no local, sendo encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Santa Rita do Pardo na sequência.

