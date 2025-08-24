Menu
Polícia

Motorista capota carro ao voltar de pescaria no Rio Dourados

Ele teria parado debaixo do veículo durante o acidente, sendo retirado por outros condutores

24 agosto 2025 - 12h11Brenda Assis
O acidente aconteceu no começo da noite de ontemO acidente aconteceu no começo da noite de ontem   (Reprodução/Ligado na Notícia)

Um motorista, de 48 anos, foi socorrido após capotar o carro que conduzia na MS-156, em uma estrada de terra que liga Poto Cambira a Caarapó.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado Na Notícia, a vítima estava voltando para casa após passar o dia pescando no Rio Dourados. Porém, durante o trajeto, acabou perdendo o controle de direção e capotou.

Por conta da dinâmica do acidente, o motorista teria sido ejetado do carro e ficou preso sob o veículo. No entanto, quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o homem já havia sido retirado.

Ele recebeu atendimento médico inicial, sendo encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado. O motorista reclamava de dores pelo corpo, principalmente no braço esquerdo, mas estava consciente.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

 

