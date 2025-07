Motorista capota carro e precisa ser socorrido em Corumbá

Um motorista ficou ferido após capotar o carro que conduzia na Rodovia Ramon Gomes, já na região da fronteira com a Bolívia, em Corumbá. O acidente aconteceu no começo da tarde de quarta-feira (30).

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade, as equipes foram acionadas por volta de 12h25. Ao chegar no local indicado, encontraram um Chevrolet Agile capotado no meio da pista.

O condutor, de 35 anos, estava consciente e orientado, mas com escoriações pelo corpo e dores na região do pescoço. Ele recebeu o atendimento inicial, sendo transferido para o Pronto-Socorro em seguida.

Ainda seguindo a guarnição, o acidente ocorreu próximo a uma curva e o carro ficou com danos significativos. O trânsito no local ficou prejudicado, mas não precisou ser interditado.

