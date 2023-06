Motorista capota carro na BR-060, em Campo Grande, e morre a caminho do hospital

Olímpio Motta Coelho Neto, de 36 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (11), após ele capotar o veículo em que estava na companhia de uma pessoa adulta, não identificada, e mais duas crianças, na BR-060, saída para Sidrolândia, em Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu dentro da viatura do Corpo de Bombeiros que seguia para uma unidade hospitalar da cidade. Os demais ocupantes do veículo foram socorridos por outras unidades da corporação.

No boletim de ocorrência não há a informação sobre o que poderia ter causado o acidente, apenas consta que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve pelo local e aguardou a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil.

O acidente aconteceu no KM 308 da rodovia federal que liga Campo Grande a Sidrolândia.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

