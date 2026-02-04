Motorista causa acidente, deixa grávida ferida e foge sem prestar socorro em Corumbá

Uma gestante de 40 anos ficou ferida após um acidente entre dois carros na noite desta terça-feira (3), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 21h40, no cruzamento das ruas Edu Rocha e Campo Grande. A mulher está grávida de 26 semanas e é de nacionalidade boliviana.

Aos socorristas, a vítima informou que estava no banco dianteiro de um dos veículos e usava cinto de segurança. O carro era conduzido pelo marido dela, que seguia pela via com sinal aberto quando foi atingido por outro automóvel que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o veículo rodou na pista.

Ainda conforme os bombeiros, o motorista do outro carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Quando a equipe de resgate chegou, a gestante já estava fora do veículo, sentada na calçada, consciente e orientada, mas reclamava de dores na região abdominal. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada para a maternidade de Corumbá, onde ficou sob cuidados da equipe médica.

O caso deve ser apurado pelas autoridades.

