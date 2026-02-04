Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motorista causa acidente, deixa grávida ferida e foge sem prestar socorro em Corumbá

A vítima foi socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde da região

04 fevereiro 2026 - 15h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Divulgação/CBMS)

Uma gestante de 40 anos ficou ferida após um acidente entre dois carros na noite desta terça-feira (3), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 21h40, no cruzamento das ruas Edu Rocha e Campo Grande. A mulher está grávida de 26 semanas e é de nacionalidade boliviana.

Aos socorristas, a vítima informou que estava no banco dianteiro de um dos veículos e usava cinto de segurança. O carro era conduzido pelo marido dela, que seguia pela via com sinal aberto quando foi atingido por outro automóvel que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o veículo rodou na pista.

Ainda conforme os bombeiros, o motorista do outro carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Quando a equipe de resgate chegou, a gestante já estava fora do veículo, sentada na calçada, consciente e orientada, mas reclamava de dores na região abdominal. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada para a maternidade de Corumbá, onde ficou sob cuidados da equipe médica.

O caso deve ser apurado pelas autoridades.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito
Polícia
Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito
Cigarros foram apreendidos e levados para a Receita Federal
Polícia
Carro é encontrado abandonado com R$ 60 mil em cigarros contrabandeados em Itaporã
Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná
Polícia
Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná
Arma apreendida pelos policiais
Polícia
Carabina é encontrada em caminhão e dois homens são presos em Jardim
Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá
Polícia
Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá
Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Idosa de 62 anos se tranca em quarto para fugir do marido em Corumbá
VÍDEO: Câmera flagrou assassinato de trabalhador em churrascaria de Cassilândia
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou assassinato de trabalhador em churrascaria de Cassilândia
Prisão aconteceu horas após o crime
Polícia
Homem estupra a irmã de 15 anos enquanto ela dormia em aldeia de Juti
Carvoaria estava irregular no local
Polícia
Carvoaria clandestina é fechada e gerente e proprietário são presos em Campo Grande
Caso aconteceu em uma churrascaria
Polícia
Homem é assassinado a facadas em estacionamento de churrascaria de Cassilândia

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026