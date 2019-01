Motorista com tornozeleira eletrônica é preso por dirigir embriagado

Um motorista de 25 anos, foi preso na madrugada de domingo (13), após dar cavalo de pau e a Polícia Militar de Costa Rica constatar estado visível de embriaguez. Fato foi denunciado quando o acusado estaria praticando direção perigosa na avenida José Ferreira da Costa.

Segundo a ocorrência policial, ao se aproximarem do local denunciado, os curiosos que estavam observando as manobras do motorista, se dispersaram e os militares deram ordem para que o homem estacionasse a caminhonete GM/S10, cor branca, com placas de Porto Esperidião (MT).

O condutor não acatou a ordem e ainda jogou o veículo na direção de um policial, que conseguiu escapar ileso. Os policiais saíram em perseguição e logo à frente encontraram a caminhonete avariada, pois o motorista havia batido em um poste, ele tentou fuga a pé, mas foi perseguido e preso.

Em revista pessoal, foi averiguado que ele usava tornozeleira eletrônica e estava descumprindo ordem judicial.

O homem foi autuado por direção perigosa, resistência, desobediência, embriaguez ao volante e acidente de trânsito, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

