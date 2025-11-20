Menu
Menu Busca quinta, 20 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Motorista confessa que inventou sequestro e bomba no Rodoanel em SP

Imagens e contradições levaram a polícia a desmontar a versão do caminhoneiro

20 novembro 2025 - 10h29Sarah Chaves, com G1

A grande mobilização policial no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, no dia 12 de novembro, terminou de forma inusitada. O caminhoneiro Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, que dizia ter sido sequestrado, rendido e amarrado a explosivos dentro da cabine, admitiu à polícia que toda a cena foi armada por ele mesmo.

Inicialmente, Dener afirmou ter sido atacado por criminosos, que teriam jogado uma pedra no para-brisa e colocado um artefato explosivo na cabine da carreta dos Correios. Ele ficou mais de quatro horas imóvel dentro do veículo, cruzando os braços e dizendo que havia uma bomba ao lado do banco do passageiro. O GATE chegou a interditar a pista, usar traje antibomba e conversar com ele até retirá-lo em segurança.


Mas a história começou a ficar incoerente conforme a investigação avançava.

Após análise de imagens, depoimentos e confronto das versões, os policiais identificaram inconsistências. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o próprio motorista para o caminhão, desce para urinar e, em seguida, arremessa a pedra que quebrou o para-brisa.

Confrontado com a gravação, Dener acabou confessando que ele mesmo montou o falso artefato usando materiais simples: fio de fone, fita crepe, papel-alumínio, água e um tubo de gás da própria cozinha da cabine.

Segundo o depoimento, ele preparou tudo na noite anterior, em um posto na Rodovia dos Bandeirantes. De madrugada, seguiu viagem e executou o plano, parou no km 32, jogou a pedra no para-brisa, amarrou as próprias mãos e, logo depois, avisou a um conhecido que teria sido vítima de roubo. Relatou ainda que teria desmaiado pelo estresse e só recobrou a consciência quando outros motoristas o socorreram.

Os investigadores afirmam que, ao ser confrontado, Dener confessou sem demonstrar emoção. Disse que agiu sozinho, escolheu o local ao acaso e não pensou nas consequências. A polícia também ouviu outro motorista que aparece nas imagens, afirmando que a carreta de Dener dirigia de forma irregular instantes antes, mas que não viu nenhuma ação criminosa.

O delegado responsável destacou que a versão foi desmontada tecnicamente, as imagens, a posição do caminhão e o comportamento do motorista não sustentavam o relato inicial. Com a confissão, Dener foi indiciado por falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal. A pena pode chegar a seis meses de detenção ou multa.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou o indiciamento e disse que as investigações continuam para o total esclarecimento do caso. Dener afirmou ao g1 que está em acompanhamento psicológico enquanto aguarda os resultados dos exames toxicológicos.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Polícia
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Jovem é agredido 'do nada' em balada de Campo Grande
Polícia Civil prende acusado de "se esfregar" em mulheres e adolescente em show gospel
Polícia
Polícia Civil prende acusado de "se esfregar" em mulheres e adolescente em show gospel
Depac Dourados
Polícia
Homem morre horas depois de ser atropelado na BR-163, em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão leva surra ao invadir casa armado com faca no Lageado
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
Polícia
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Contrabandista morre durante capotamento entre Rio Brilhante e Maracaju
O entorpecente foi encontrado com auxílio do cão farejador, Aron
Polícia
Operação Renoe: Choque apreende 44 kg de cocaína em carreta dos Correios
Ao todo, o caminhão transportava 4.500 kg de produtos proibidos
Polícia
Polícia apreende R$ 1,29 milhão em produtos contrabandeados em residência no bairro Tijuca

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Polícia
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Consórcio Guaicurus acompanhará a operação, podendo fazer reajuste
Cidade
Feriado de Consciência Negra contará com esquema especial de ônibus
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande