Motorista de açougue perde mais de R$ 26 mil em assalto em Corumbá

Funcionário de uma distribuidora de carnes, de 32 anos, foi assaltado durante a noite de segunda-feira (18), e perdeu mais de R$ 26 mil depois de sair de uma confraternização da empresa, em Corumbá, cidade localizada na região de fronteira com a Bolívia. Os assaltantes estariam armados.

Conforme as informações iniciais, a vítima havia participado da confraternização da empresa, com a quantia e lâminas de cheques de valores não informados, pertencentes a clientes.

Depois da festa, ele pegou a moto e foi até o açougue, porém foi abordado pela dupla armada no cruzamento das ruas Edu Rocha com Porto Carrero. Que chegaram efetuando um disparo antes de cometer o crime.

O site Diário Corumbaense noticiou que ao rastrear o sinal dos indivíduos descritos pelo motorista, a PM chegou a uma casa no Conjunto Corumbella, parte alta de Corumbá. No local, além do indivíduo, foi encontrada uma sacola plástica com 27 "trouxinhas" de pasta base de cocaína e o valor de R$ 105 em cédulas.

Levado para a delegacia, o homem foi reconhecido pela vítima como o ladrão que pilotava a motocicleta. O caso foi registrado como “roubo majorado pelo concurso de pessoas”. Não foi informado no registro policial se o malote com o dinheiro furtado foi recuperado.

Deixe seu Comentário

Leia Também