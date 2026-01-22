Menu
Polícia

Motorista de ambulância é preso vendendo emagrecedores contrabandeados em Brasilândia

No momento em que foi preso, suspeito estava com ampolas e seringas já preenchidas com Tirzepatida T.G

22 janeiro 2026 - 09h38Luiz Vinicius
Produtos apreendidos pela Polícia CivilProdutos apreendidos pela Polícia Civil   (Divulgação/PCMS)

Motorista de ambulância, de 42 anos, foi preso durante a quarta-feira, dia 21, após ser acusado de vender medicamentos para emagrecimento contrabandeados em Brasilândia, em Mato Grosso do Sul.

Ele postava os anúncios dos remédios em um aplicativo de mensagens. O medicamento em questão era Tirzepatida T.G, oriundo do Paraguai, onde a importação e revenda são proibidas no país.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido no momento em que estava conduzindo uma motocicleta. No interior do compartimento do veículo, foram localizadas ampolas e seringas já preenchidas com Tirzepatida T.G.

O suspeito confessou informalmente que adquiria o produto no exterior e o revendia em território nacional, sem qualquer autorização dos órgãos sanitários competentes.

Ressalta-se que as seringas estavam previamente preparadas, sem controle sanitário ou procedência, o que representa grave risco à saúde pública.

O suspeito foi detido e foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando.

