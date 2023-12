Motorista de app é sequestrada e abandonada desacordada na BR-163, em Campo Grande

Mulher, de 23 anos, passou por apuros durante a tarde desta segunda-feira (11) após ser mantida em cárcere por dois criminosos e ser obrigada a rodar pela rodovia BR-163 até ser abandonada desacordada em um ponto da estrada, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima aceitou uma corrida para levar uma mulher do Fórum até um posto desativado após a base da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Quando retornava do trajeto, a motorista parou no Posto Platinão, momento em que foi abordada por um indivíduo, que pediu para ser deixado no mesmo local em que a primeira "passageira" teria desembarcado.

Ela aceitou levar o suspeito e mais um homem. Assim que estavam chegando próximo ao local, os criminosos ordenaram que ela continuasse dirigindo. Nesse momento, a motorista de aplicativo conseguiu pedir ajuda para outros condutores, pois estava correndo risco de vida e solicitou que alguém se aproximasse do carro dela.

Após perceber o pedido de ajuda, os criminosos passaram a agredir a vítima. Um dos golpes fizeram a motorista perder a consciência. Passado algum tempo, um motorista de aplicativo conseguiu encontrar a mulher desacordada e com o cinto enrolado no pescoço.

Os suspeitos não foram localizados. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) é quem tomou ciência da situação e registrou a ocorrência na delegacia.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também