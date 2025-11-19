Motorista de aplicativo é ameaçado de morte durante briga de trânsito em Campo Grande

Um motorista de aplicativo, de 38 anos, se assustou ao ser ameaçado de morte durante uma briga de trânsito ocorrida na Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (18).

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista trafegava com uma passageira quando teve seu carro, um Volkswagen Voyage branco, fechado por um Toyota Yaris prata. Após a manobra brusca, o condutor do Yaris desceu do veículo e passou a desferir chutes e socos contra o carro do motorista de aplicativo, causando danos à lataria.

Durante ação, o agressor teria feito menção de estar armado e ameaçado matar o motorista, situação que gerou temor à vítima e na passageira que estava no veículo.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde realizou a identificação do suspeito. O motorista manifestou interesse em representar criminalmente contra o homem.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como ameaça e dano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também