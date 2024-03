Motorista de aplicativo Ã© assaltado durante corrida no SÃ£o Francisco

Motorista de aplicativo, de 48 anos, foi vítima de um assalto no final da noite desta quarta-feira (20) enquanto terminava uma corrida no bairro São Francisco, em Campo Grande. Dois indivíduos, um deles armado com uma faca, levaram celular, dinheiro e ainda obrigaram a vítima a realizar um pix de R$ 1 mil.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ele aceitou uma corrida na rua Antonio de Moraes Ribeiro, na Vila Nasser, e embarcou dois indivíduos que seguiriam para a rua Marajó, no bairro São Francisco.

Quando estava próximo do destino, os suspeitos anunciaram o assalto e colocaram uma faca no pescoço do motorista, levando celular, dinheiro e ainda obrigaram ele a fazer um pix de R$ 1 mil para a conta de uma terceira pessoa.

Logo na sequência, ambos fugiram do local e os dois celulares que haviam sido roubados, foram encontrados na Avenida Prof. Heraclito Diniz de Figueiredo.

O caso foi registrado como roubo majorado.

