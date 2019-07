Motorista de aplicativo é assaltado na madrugada desta sábado

Ladrões agem pela madrugada e roubam motorista de aplicativo que estava parado no semáforo da Ernesto Geisel com Afonso Pena no centro de Campo Grande neste sábado (20) por volta das 4h da manhã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando quando parou no semáforo e foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de cor preta. Os criminosos se aproximaram do motorista e anunciaram o assalto levando dinheiro, documentos pessoais, além do celular.

Ainda de acordo com o relato do motorista, os assaltantes estavam armados com arma de fogo. A vítima não conseguiu descrever as características dos bandidos e nem a placa da moto usada pelos mesmos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento do centro (DEPAC) e segue sob investigação.

Deixe seu Comentário

Leia Também