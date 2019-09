Motorista de aplicativo é encontrado morto 15 dias após desaparecer

Ivonaldo Miguel Rosa, 44 anos, foi encontrado morto em uma área de pasto no km-322 da BR-262 em Campo Grande, nessa manhã de quinta-feira (19). Ele estava desaparecido há 15 dias.

A equipe da 4ª Delegacia de Polícia Civil esteve no local e segundo as primeiras análises, a morte foi causada devido à asfixia mecânica, que é compatível com suicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo do homem estava suspenso por um cinto em um galho, que havia quebrado. A polícia não conseguiu detectar marcas de violência no corpo dele, que já que estava em estado avançado de putrefação.

O homem vestia calça jeans, camisa social de botão com mangas compridas e sapato social preto. A polícia também não localizou documentos pessoais no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Ivonaldo era técnico de informática e atualmente trabalhava como motorista de aplicativo.

Deixe seu Comentário

Leia Também