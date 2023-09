Motorista de aplicativo é esfaqueado durante roubo no Itamaracá

Um motorista de aplicativo, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado e atropelado durante um assalto na noite desta terça-feira (20), na Rua Traira, região do bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Três pessoas foram presas pelo Batalhão de Choque.

Conforme as informações policiais, a equipe foi acionada para atender um roubo de veículo onde a vítima havia sido esfaqueada. Para os policiais, ele contou que os ladrões teriam levado um Hyundai HB20 Sedan branco. Durante o deslocamento, os militares avistaram o veículo em um posto de combustível localizado na Avenida Guaicurus.

Ao avistar a guarnição, o condutor do carro, identificado como Júlio Gabriel de 18 anos, saiu com as mãos na cabeça. Dentro do veículo estava ainda os outros dois autores, sendo um adolescente de 16 anos e uma mulher, identificada como Ângela Maria, de 20 anos. Na checagem ao sistema, foi constatado que o menor possuía um mandado de busca e apreensão, comarca Campo Grande Vara da Infância e Juventude.

Presos, os autores negaram a autoria do crime. Porém, foram reconhecidos pela vítima, que recebia atendimento do Corpo de Bombeiros ainda no lugar onde o crime teria acontecido.

O motorista então contou aos policiais que teria sido acionado por Ângela, para fazer uma corrida para o grupo, saindo do bairro Campo Alto até o bairro Itamaracá. Já próximo ao destino, Júlio desferiu três facadas nas costas próximo a nuca da vítima para roubar seu veículo e pertences. Para se defender, o condutor pulou do carro e saiu correndo. Apesar disso, ainda foi atropelado pelo autor, que havia assumido a direção do veículo. A vítima conseguiu fugir e não teria mais visto os autores.

A mulher contou aos militares que sabia que o motorista fazia corrida, por fora dos aplicativos, por isso o acionou através do celular e combinou a ‘carona’. A faca usada no crime foi encontrada dentro do veículo.

Por conta do ferimento, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande pelo Corpo de Bombeiros. O caso acabou sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada, roubo e associação criminosa.

