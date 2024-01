Motorista de aplicativo é esfaqueado em tentativa de assalto no Bela Laguna

Motorista de aplicativo, que não teve a idade revelada, foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (4) durante uma tentativa de assalto provocada por quatro suspeitos no bairro Bela Laguna, em Campo Grande. Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Guarda Civil Metropolitana.

Pelo menos dois suspeitos conseguiram fugir antes que outros motoristas de aplicativo chegassem pelo local na tentativa de socorrer o trabalhador.

Informações repassadas pela GCM, o caso aconteceu na rua Mario Madeira e quando as equipes chegaram pelo local, foram informadas que a vítima já havia sido levada para o CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavilla II para receber atendimento médico.

No local dos fatos, motoristas informaram que dois suspeitos haviam sido detidos duas quadras para frente de onde aconteceu o esfaqueamento.

Em contato com a vítima na unidade de saúde, o motorista de aplicativo informou que aceitou uma corrida no Jardim Canguru e embarcou quatro indivíduos com endereço para o bairro Bela Laguna. No final da corrida, os suspeitos anunciaram o assalto e o ameaçaram com uma faca no pescoço.

Ainda segundo as informações, a vítima esboçou uma reação e foi atingido com um golpe de faca que ocasionou um ferimento e ele precisou levar sete pontos no braço. Contudo, apesar da lesão, ele conseguiu sair do veículo e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, quando nesse momento, o grupo fugiu sem levar nenhum pertence.

Foi quando ele conseguiu acionar colegas do ramo, que chegaram rapidamente ao local e conseguiram deter dois dos quatro elementos que tentaram praticar o assalto. A faca utilizada no crime não foi localizada.

O caso foi registrado como roubo com emprego de arma branca na forma tentada, lesão corporal e corrupção de menores na delegacia de plantão.

