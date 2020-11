Motorista de aplicativo é obrigado a beber um litro de pinga em assalto

Sarah Chaves com informações do Ric Mais

Durante um assalto em Cascavel, no oeste do Paraná, um motorista de aplicativo foi raptado na noite de terça-feira (10), e obrigado a ingerir um litro de pinga e depois foi abandonado em uma valeta na área rural.

De acordo com o homem, que prefere não se identificar, ele recebeu um chamado para pegar dois passageiros em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e levá-los até Corbélia, cidade vizinha. No entanto, no meio do caminho, o assalto foi anunciado e ele precisou parar o carro para um terceiro criminoso embarcar.

“Eu achei que fosse morrer, ele estava com a faca na minha garganta. Não era para eu me mexer, fazer nenhum gesto ele pressionando a faca. Até tenho a marca da faca na minha garganta”, relata o motorista de aplicativo.

Após seguirem por uma estrada rural, que a vítima foi amarrada, obrigada a ingerir a grande quantidade de cachaça e jogada em uma vala, enquanto os bandidos fugiram com o carro roubado

“Eles falaram ‘você quer beber um litro de pinga ou ser amarrado?’, eu falei ‘ser amarrado’. Mesmo assim, eles fizeram eu tomar o litro de pinga e me jogaram na valeta. Aí, eu consegui me desamarrar e me escondi no mato. Até que eles partissem”, completou.

Mesmo completamente embriagado, ele conseguiu andar até uma vila rural e pedir socorro. Abalado pelo crime, ele declarou à RIC Record TV que irá pensar se continuará trabalhando como motorista de aplicativo.

Deixe seu Comentário

Leia Também