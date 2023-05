Motorista de aplicativo é preso por levar menina de 14 anos em motel; veja

Da redação, com informações do CM7

Um motorista de aplicativo, ainda não identificado, foi preso em flagrante após gravar um vídeo levando uma menina de 14 anos para um motel localizado na região do Segundo Distrito de Rio Branco, no Acre.

De acordo com as informações da Polícia Militar noticiadas pelo Portal CM7, uma guarnição foi acionada após uma denúncia de que um motorista de aplicativo estaria entrando em um motel, fazendo vídeos pornográficos de uma adolescente e postando em grupos de WhatsApp.

Após os policiais chegarem no local, a recepcionista informou onde estaria o carro, e que o dono estava de saída e iria finalizar o pagamento. A guarnição aguardou o homem sair do quarto, e quando foi abordado ele falou que estava com uma garota de programa.

O suspeito também disse aos policiais que havia feito e divulgado os referidos vídeos, em um grupo do seu trabalho. A PM também informou que a adolescente tem apenas 14 anos e afirmou estar “ficando” com o motorista.

Após o suspeito gravar o vídeo, ele enviou o material para outros motoristas assistirem também. Logo em seguida, o vídeo foi parar em outras redes sociais. Na gravação, ele diz que levar a adolescente era uma forma de “tirar o estresse”, pois não estava tendo muitas “corridas”.

“Vamos entrar aqui, porque as corridas estão devagar. Muito devagar. Não está compensando, vamos tirar o estresse, né bebezinha.”, diz o motorista de aplicativo.

