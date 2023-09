Motorista de aplicativo é rendido e tem carro roubado por grupo em Campo Grande

Motorista de aplicativo, de 39 anos, teve o carro roubado por cinco menores de idade durante a madrugada deste sábado (2) logo após finalizar uma corrida nas proximidades da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), em Campo Grande.

Ele teve o veículo levado no momento em que foi rendido pelos suspeitos. Ele havia recém-comprado o Chevrolet Ônix e estava trabalhando há três meses no aplicativo de corridas

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista aceitou uma corrida e que cinco indivíduos - aparentando serem menores de idade, entraram no veículo e ao chegarem próximo ao endereço do final da corrida, renderam a vítima.

Foi colocado uma faca no pescoço do motorista e os assaltantes exigiram que ele descesse. Após a ação, os suspeitos foram embora com o veículo. A vítima passou a caminhar e encontrou uma viatura da Polícia Militar no qual relatou o ocorrido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também