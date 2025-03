Motorista de aplicativo Ã© colocada em porta-malas durante roubo na Vila Carlota

Uma motorista de aplicativo de 30 anos passou por momentos de terror na madrugada deste sábado (22), após ser sequestrada, agredida e roubada durante uma corrida solicitada na Rua do Florin, na Vila Carlota em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, após pegar o homem que havia solicitado uma corrida até próximo ao Shopping Campo Grande, o autor abordou a mulher e colocou uma faca em seu pescoço anunciando o roubo.

A vítima foi colocada no porta-malas, enquanto era constantemente ameaçada pelo autor que perguntava onde estava o dinheiro. Sem saber de qual dinheiro o homem falava, a mulher disse que possuía R$ 50 com ela, valor que o autor acabou pegando.

Em dado momento do trajeto, a vítima conseguiu abrir a porta do porta-malas por dentro e sinalizou com a mão pedindo ajuda, mas ninguém ajudou. A vítima notou quando o autor chegou na região do Nhanhá, e que, quando parava, dizia que estava com uma pessoa no porta-malas.

Colegas da vítima começaram a tentar seguir o veículo, pois antes de ser colocada no porta-malas, ela conseguiu enviar o rastreio de seu veículo por meio de um aplicativo.

Após cerca de 30 minutos, o autor parou o veículo em frente ao Comper da Spipe Calarge e disse que iria soltá-la, porém, se a mesma tentasse segui-lo, ele iria matá-la. Depois disso ele saiu correndo pela rua e a vítima acionou a Polícia Militar.

Através do número de telefone do qual a corrida foi solicitada, o autor foi identificado como Hugo Yuri de 41 anos, que possui diversas passagens por roubo.

A guarnição foi até a casa do autor, que ao ser questionado, informou que havia jogado a faca utilizada no crime e os R$ 50 utilizou para comprar pasta base em uma boca de fumo no Nhanhá.

Ele foi preso e o caso foi registrado como roubo, roubo majorado pelo concurso de pessoas e lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac Cepol.

