Motorista de aplicativo é sequestrado durante roubo em Nova Andradina

Motorista de aplicativo, de 21 anos, procurou a delegacia após ser sequestrado durante um roubo ocorrido na noite de domingo (22), em Nova Andradina. Por sorte, o Volkswagen Gol foi encontrado horas depois.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava trabalhando quando recebeu o chamado de uma corrida do Posto Brasil até o cruzamento das ruas Luiz Carrara e José G. de Oliveira, no Bairro Durval Andrade Filho. Após desembarcar o passageiro, ele seguiu trabalhando.

Cerca de 20 minutos depois, o mesmo passageiro entrou em contato novamente dizendo que precisava de uma nova corrida do ponto onde foi deixado até a Conviver (Centro de Convivência dos Idosos).

Em determinado momento da viagem, o rapaz sacou uma faca e colocou contra o pescoço do motorista, anunciando o assalto dizendo: “pare o carro, coloca as mãos no volante”.

O autor então pegou a carteira e o celular do motorista, o obrigando a entrar no porta-malas antes de assumir a direção. Ainda segundo o registro policial, a vítima contou que seguiria para o istrito de Nova Casa Verde.

Já próximo a saída da cidade, o trabalhador conseguiu empurrar os bancos traseiros do veículo e escapar, pulando do carro em movimento pela janela. Por conta da queda, ele ficou com escoriações no joelho e no pé do lado direito.

Por volta das 2h da madrugada de hoje (2), o pai da vítima acionou a Polícia Militar, detalhando ter achado o Volkswagen Gol prata no cruzamento da Rua Da Saudade com a Delfino de Matos, no bairro Capilé. O veículo estava sem as chaves no contato, mas com todos os documentos do rapaz dentro.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e será investigado.

