Motorista de aplicativo faz viagem de R$ 4 mil sem saber que carregava droga

Um motorista de 27 anos e a passageira de 26 anos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no domingo (16), na BR-163, em Coxim ao tentar transportar 44,8kg de maconha em malas.

Os policiais rodoviários federais localizaram uma mala e uma mochila com as 44,8 Kg da substância no porta-malas do veículo.

Ao ser questionado sobre a viagem, o motorista afirmou dirigir para aplicativo de corridas e que estava realizando uma viagem que teve início em Sinop (MT) com destino à Campo Grande (MS), e estaria retornando com a passageira para o estado do Mato Grosso, no qual receberia R$ 4 mil.

O motorista alegou que não tinha conhecimento da droga, apenas que receberia pela viagem.

Já a passageira relatou ter saído de Mato Grosso na última sexta-feira (14) para buscar o ilícito em Campo Grande e estaria retornando para Sinop, onde receberia a quantia de R$ 4 mil.

A substância análoga à maconha, o veículo, dois celulares e R$ 616,60 foram apreendidos. Os dois envolvidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim e responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também