“Não aceito empregada”, diz motorista ao rejeitar corrida de mulher negra no Alphaville

Edinlene Frazão dos Santos, 33 anos, procurou a polícia após ser vítima de discriminação por um motorista de aplicativo, na tarde desta segunda-feira (9), em um condomínio de luxo em Campo Grande.

De acordo com o registro policial feito pela vítima, todo o caso aconteceu após ele solicitar uma viagem através de um aplicativo de carona, ao sair do trabalho em uma casa no condomínio Alphaville II.

Após cinco minutos o motorista, identificado apenas como Márcio, apareceu e disse “eu não carrego empregada, cancela a corrida e chama outro”, demonstrando raiva e insatisfação, informa o boletim de ocorrência do caso.

A vítima relatou aos policiais acreditar que o autor a impediu de realizar a corrida por conta de preconceito racial. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC – CENTRO).

Deixe seu Comentário

Leia Também