Motorista de aplicativo salta de veículo para fugir de sequestradores

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, foi vítima de assalto em uma falsa corrida na noite de ontem (16) em Campo Grande.

O homem, mesmo com as mãos amarradas, conseguiu saltar do veículo para fugir dos bandidos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que foi chamada para uma corrida no bairro Aero Rancho, e que no endereço não tinha o número da casa.

Enquanto procurava o suposto passageiro, o motorista foi abordado por dois bandidos armados. A vítima foi obrigada a ir para o banco traseiro do carro, um Ford Ka. Ele foi amarrada e permaneceu sob mira de um revólver.

Ainda de acordo com o registro policial, os bandidos jogaram pela janela o celular do motorista e seguiram para o bairro Tiradentes. Durante o trajeto, a dupla manteve contato com outras pessoas, combinando sobre a entrega do carro. Do bairro Tiradentes, eles foram para rumo do Jardim Noroeste.

De acordo com a vítima, os bandidos pararam o carro próximo ao presídio. E enquanto aguardavam os comparsas, diziam que o matariam.

Uma mulher que passava pelo local, estranhou o veículo parado e questionou os suspeitos. Quando percebeu que ela não era comparsa, o motorista resolveu saltar do carro.

Um dos bandidos ainda tentou segurá-lo pela camiseta, mas não conseguiu e a dupla acabou fugindo. A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

O carro da vítima ainda não foi encontrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também