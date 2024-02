Motorista de aplicativo tem carro roubado por dupla armada na Afonso Pena

Enquanto esperava uma corrida em frente ao Condomínio Jatobá na Avenida Afonso Pena em frente ao Shopping Campo Grande na noite de sexta-feira (16), um motorista de aplicativo foi assaltado por uma dupla armada.

Segundo registro policial, os dois suspeitos estavam a pé e se aproximaram do carro, um Volkswagen Gol TL MCV, armadas com uma pistola e anunciaram o assalto dizendo “perdeu, vai para o banco de trás”.



A vítima foi para o banco de trás do veículo e foi obrigada a fazer um Pix de R$ 500, um dos autores assumiu a direção do carro e começou a dirigir sem direção certa indo sentido Sidrolândia e libertaram a vítima na frente do MSGÁS.



Um vigilante do local ajudar a vítima a chamar a polícia. As buscas foram feitas com informações sobre as vestimentas e características dos autores e através do rastreador do carro que é alugado pela vítima.



Horas após o crime, na madrugada deste sábado (17), uma equipe do Choque da Polícia Militar encontrou o veículo roubado na Rua Tenent

e Gabino Soilet Soares, frente ao conjunto Parati II. Os autores não foram encontrados.

