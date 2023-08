Motorista de app é esfaqueado e leva gravata de passageiro durante corrida na Capital

Um motorista de aplicativo, de 32 anos, levou uma gravata e foi esfaqueado no pescoço por um passageiro durante a noite deste domingo (6), em uma corrida em Campo Grande. O suspeito fugiu do local e a vítima procurou atendimento médico em uma unidade de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista relatou que aceitou uma corrida para buscar um passageiro na região do bairro Caiobá e seguiria sentido centro, mais precisamente na rua Piratininga.

Porém, conforme relato da vítima, o passageiro pediu para que o motorista retornasse para o endereço de sua casa, mas foi informado que não seria possível refazer o trajeto.

Dessa forma, o suspeito deu uma gravata no motorista, além de esfaqueá-lo no pescoço com uma faca de serra. O passageiro ainda deixou o carro e tentou agredir novamente a vítima, quando o condutor acelerou o carro e buscou ajuda no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

