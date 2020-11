Motorista de app é preso por estuprar menina de 13 anos na capital

Um motorista de aplicativo de 32 anos suspeito de estuprar uma menina de 13 anos, foi preso nesta segunda-feira (17), no bairro Santa Emília, em Campo Grande. A menina estava na casa com o motorista.

A prisão aconteceu durante a madrugada de segunda (16) quando o pai da menina conseguiu sua localização pelo rastreador do celular da filha, e imediatamente acionou a equipes doBatalhão de Choque, que foram até a casa do homem e efetuaram a prisão.

Em depoimento o motorista contou que conheceu a vítima há cerca de cinco meses durante uma corrida. E que ela teria pedido o telefone dele após a corrida e teriam começado a manter contato.

Ele disse que por volta da meia noite, a adolescente pediu para que ele fosse buscar ela em sua casa, e que estaria sozinha. Ele chegou no local e os dois ficaram um tempo dentro do carro e depois foram direto para a casa do suspeito, onde teriam tido a relação sexual, que será investigado pela polícia.

A jovem teria desligado o celular para não ser localizada. O homem confessou que sabia que ela era menor de idade, mas não imaginava que tinha apenas 13 anos. Mesmo que consentida, nesta idade, a relação sexual é considerada estupro.

O motorista passou por audiência de custódia, nesta terça-feira (17), e vai permanecer preso.

