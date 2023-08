Motorista de app é rendido, roubado e espancado por assaltantes no Iracy Coelho

Motorista de aplicativo, de 52 anos, passou por uma sessão de terror na noite desta segunda-feira (14) durante uma corrida. Ele foi rendido por dois assaltantes, recebeu uma gravata de um deles e foi espancado pelo outro, tendo seu carro levado ao final da viagem no Parque Residencial Iracy Coelho, em Campo Grande.

O veículo, um Renault Sandero, foi recuperado horas depois pelo Batalhão de Choque, após ser encontrado abandonado no Jardim Veraneio. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista aceitou uma corrida para buscar uma mulher no bairro Coronel Antonino, mas chegando no local, visualizou dois homens e um deles disseram que quem solicitou a viagem foi sua esposa. O trabalhador então aceitou que eles embarcassem.

O destino era a rua Antonio de Castilho, no bairro Iracy Coelho. Ao chegar no local, os suspeitos demoraram a realizar o pagamento e um dos homens deu uma gravata no motorista e o outro passou a lhe dar socos. A vítima conseguiu se livrar e começou a buzinar para chamar atenção, quando os autores o retiraram do veículo e fugiram.

Já na madrugada desta terça-feira (15), o Batalhão de Choque tomou conhecimento da situação e passou a realizar diligências, quando encontrou o veículo abandonado no Jardim Veraneio. O veículo foi levado para a Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos).

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

