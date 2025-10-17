Motorista de app é surpreendido por ladrões e tem carro roubado no Caiobá

Motorista de aplicativo, de 24 anos, foi vítima de um assalto a mão armada provocado por dois ladrões enquanto aguardava uma corrida, durante a noite desta quinta-feira, dia 16 de outubro, na rua José Gabriel Filho, nas proximidades da esquina com a Rua Alfredo Gaspar, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista havia finalizado uma corrida no próprio bairro, mas decidiu permanecer nas imediações buscando alguma outra solicitação.

Porém, enquanto ele estava parado, foi surpreendido com a chegada de dois suspeitos que se aproximaram sem serem notados e anunciaram o assalto. "Desce do carro, desce do carro, rápido, passa tudo", disseram.

Sem reagir, a vítima entregou os pertences e ao sair do veículo, os ladrões entraram e fugiram em destino ignorado.

Ele comunicou a Polícia Militar sobre a situação e buscou atendimento na delegacia de plantão, onde detalhou sobre os suspeitos, dizendo que um deles tinha aproximadamente 1,80m de altura, compleição magra, pele negra, utilizava "balaclava", trajava camiseta preta e calça jeans azul.

O segundo autor foi descrito como tendo aproximadamente 1,75m de altura, porte físico médio, cor negra, vestindo camiseta azul e bermuda jeans azul.

O veículo roubado é um Ford KA, de placas OON-4G85.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma de fogo.

