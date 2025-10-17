Menu
Menu Busca sexta, 17 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motorista de app é surpreendido por ladrões e tem carro roubado no Caiobá

Jovem estava aguardando alguma solicitação para iniciar uma corrida

17 outubro 2025 - 08h39Luiz Vinicius
Motorista de Aplicativo - Motorista de Aplicativo -   (Foto: Ilustrativa/Fernando Priamo)

Motorista de aplicativo, de 24 anos, foi vítima de um assalto a mão armada provocado por dois ladrões enquanto aguardava uma corrida, durante a noite desta quinta-feira, dia 16 de outubro, na rua José Gabriel Filho, nas proximidades da esquina com a Rua Alfredo Gaspar, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista havia finalizado uma corrida no próprio bairro, mas decidiu permanecer nas imediações buscando alguma outra solicitação.

Porém, enquanto ele estava parado, foi surpreendido com a chegada de dois suspeitos que se aproximaram sem serem notados e anunciaram o assalto. "Desce do carro, desce do carro, rápido, passa tudo", disseram.

Sem reagir, a vítima entregou os pertences e ao sair do veículo, os ladrões entraram e fugiram em destino ignorado.

Ele comunicou a Polícia Militar sobre a situação e buscou atendimento na delegacia de plantão, onde detalhou sobre os suspeitos, dizendo que um deles tinha aproximadamente 1,80m de altura, compleição magra, pele negra, utilizava "balaclava", trajava camiseta preta e calça jeans azul.

O segundo autor foi descrito como tendo aproximadamente 1,75m de altura, porte físico médio, cor negra, vestindo camiseta azul e bermuda jeans azul.

O veículo roubado é um Ford KA, de placas OON-4G85.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Criminosos rendem família e abusam de vítima durante roubo
Polícia
Criminosos rendem família e abusam de vítima durante roubo
JD1TV: Caminhão arrasta fio e idoso voa por vários metros em Lages
Polícia
JD1TV: Caminhão arrasta fio e idoso voa por vários metros em Lages
Moon matou Adriano Correia -
Justiça
TJ rejeita pedido de absolvição e mantém condenado PRF que matou em briga de trânsito
Bebê de 11 meses não resiste a afogamento e morre em hospital de Campo Grande
Polícia
Bebê de 11 meses não resiste a afogamento e morre em hospital de Campo Grande
O caso aconteceu na tarde desta quinta
Polícia
Jovem morre ao ser baleado pela PM durante surto em Dourados
Motorista morreu antes da chegada do socorro
Polícia
Motorista que morreu durante acidente em Nova Andradina tinha 32 anos
Homem de 48 anos morre após complicações por queda de bicicleta em Rio Brilhante
Polícia
Homem de 48 anos morre após complicações por queda de bicicleta em Rio Brilhante
A simulação aconteceu na tarde desta quinta
Polícia
JD1TV: Calma, nenhum avião caiu! Simulação no aeroporto assusta campo-grandenses
Bebê é socorrido em estado gravíssimo após se afogar em piscina em São Gabriel do Oeste
Polícia
Bebê é socorrido em estado gravíssimo após se afogar em piscina em São Gabriel do Oeste
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado a Corumbá de barco pelo Rio Paraguai
Polícia
Trabalhador perde a visão de um olho ao se acidentar cortando lenha em fazenda do Pantanal

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida