Motorista de app mentiu sobre roubo no Caiobá e perdeu carro em negociação de empréstimo

O motorista de aplicativo, de 24 anos, que procurou a delegacia para relatar que foi vítima de roubo no Portal Caiobá, na noite de quinta-feira, dia 16, na verdade, foi desmascarado e confesso que mentiu no caso. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, nesta terça-feira, dia 21 de outubro.

Durante a investigação realizada pela Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos), ficou esclarecido que, na verdade, o jovem perdeu o veículo em uma negociação particular como garantia de empréstimo.

Inicialmente, ele havia informado para a polícia que havia sido abordado por dois indivíduos armados, que teriam levado o veículo, um Ford Ka. No entanto, ao ser indagado pela especializada, confessou que o crime de roubo nunca ocorreu.

Ele relatou que ao perder contato com o credor, decidiu registrar o falso boletim de ocorrência para tentar reaver o veículo. Diante da falsa comunicação de crime, ele foi indiciado pela Polícia Civil.

"A DEFURV reforça ainda que tais práticas prejudicam as investigações legítimas, mobilizando recursos que poderiam ser direcionados ao combate efetivo da criminalidade e à recuperação de veículos realmente subtraídos", diz a nota da Defurv.

