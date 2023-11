Motorista de app sofre ameaças e colegas conseguem deter suspeito na Capital

Uma dupla se deu mal ao tentar assustar e um deles ameaçar uma motorista de aplicativo de 45 anos na noite de ontem (24), próximo à Vila Nossa Senhora das Graças. Eles foram impedidos da tentativa de qualquer crime mais violento após a mulher chamar ajuda de outros colegas motoristas.

De acordo com a ocorrência, a vítima, pegou uma corrida com dois indivíduos, e durante o trajeto um dos integrantes queria que desviasse da sua rota do aplicativo, no entanto, ela informou que não poderia por questão de segurança, momento em que o homem começou a ficar bastante agressivo.

Diante da situação perigosa, a mulher pediu apoio aos companheiros de aplicativo, através de grupo de rastreamento, ao notar o pedido de apoio, um dos autores desembarcou do veículo, o outro ficou no carro e ao perceber que já estava sendo acompanhado por outro motorista de aplicativo, começou a ameaçar dizendo: "que era integrante do PCC e que não tinha medo de polícia e que não teria medo de outro motorista, pois já havia matado um homem e puxado 16 anos de cadeia, que estaria armado com uma faca e havia acabado de esfaquear outro, que era pra ela e o outro motorista ficarem de boa", nesse momento, a motorista decidiu parar o veículo e pedir ajuda.

Em seguida vários motoristas de aplicativos chegaram e conteram o suspeito.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito que estava próximo ao local foi solicitada por um dos motoristas que relatou o ocorrido e indicou o local onde o autor das ameaças estava, ele foi identificado como Edelves Floriano de 41 anos e conforme os policiais, estava aparentemente embriagado e agressivo.

Durante a busca pessoal foi encontrada uma faca de tamanho médio, aproximadamente 30 cm na cintura do suspeito. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça.

