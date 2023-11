Motorista de caminhão é preso ao ser flagrado transportando cocaína em Paranaíba

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso ao ser flagrado transportando 463 kg de cocaína na rodovia BR-158, em Paranaíba, durante a tarde de domingo (26).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que as equipes realizavam fiscalização durante uma ação conjunta com uma equipe da cidade de Rondônia, quando viram um caminhão estacionado no acostamento da rodovia.

Foi realizada a abordagem para auxílio o condutor. Durante a entrevista, o condutor demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe. Após ser encaminhado para a Unidade Operacional da PRF, e questionado sobre a carga do reboque, o envolvido confessou que transportava drogas. Ao abrir o baú, a equipe encontrou 463 Kg de pasta base e 2 Kg de cloridrato.

O preso disse ter pegou a droga no interior de Mato Grosso e deveria entregá-lo no estado de São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

