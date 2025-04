Motorista de caminhão é preso após ser flagrado transportando mais de 350kg de cocaína

Uma carga de 368 Kg de cocaína foi apreendida durante a tarde de quinta-feira (3), em Campo Grande.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma equipe estava fazendo fiscalização na BR-262 quando abordaram um caminhão. O motorista disse que transportava minério de ferro para Minas Gerais.

Durante fiscalização e vistoria no veículo, os policiais suspeitaram de que o reboque possuía um fundo falso para transporte de ilícitos. Após retirada da carga de ferro, foi encontrado um compartimento oculto na carroceria, dentro, estavam escondidos 260 Kg de pasta base e 108 Kg de cloridrato de cocaína.

O motorista disse ter recebido a droga em Miranda e que viajaria até Minas Gerais, sem informar a cidade de destino do ilícito. O preso foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL e a carreta com a droga para a Denar em Campo Grande.