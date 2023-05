Motorista de caminhão morre após bater em ônibus na BR-267, em Nova Andradina

Márcio Nascimento Andrade morreu após colidir o caminhão em que estava contra um ônibus de turismo durante a manhã de sábado (27), na rodovia BR-267, entre o distrito de Nova Casa Verde e a cidade de Nova Andradina.

As informações iniciais apontam que o ônibus saia do Posto da Torre quando, ao entrar na pista teria sido atingido pelo caminhão. Devido à violência do impacto, ambos os veículos ficaram bastante danificados.

O coletivo, que saiu de Cascavel (PR) seguia para Sinop (MT), chegou a sair da pista, parando à margem da rodovia.

Conforme o site Nova News, o caminhoneiro, do estado de São Paulo, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Nova Andradina, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar em Nova Andradina e Nova Casa Verde, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para atender a ocorrência.

