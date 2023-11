Motorista de caminhão 'recheado' de drogas é preso em Ponta Porã

Sarah Chaves, com informações da Polícia Federal-MS

Durante atividade de rotina na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Federal prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu, aproximadamente 100 kg de pasta base de cocaína, em Ponta Porã.

Os policiais federais abordaram um caminhão na Rodovia MS-164, que liga Ponta Porã a Campo Grande, e encontraram a droga escondida em um compartimento oculto na cabine do veículo. O motorista foi preso em flagrante.

A atividade é um desdobramento da Operação Argos, que integrada órgãos do Ministério da Justiça e Ministério da Defesa tem por objetivo o fortalecimento da atuação de forças de segurança pública na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai.

