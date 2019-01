Vídeo: Motorista de caminhonete destrói veículo estacionado e foge

No dia 22 de dezembro, um acidente destruiu um carro modelo Uno de cor branca que estava estacionado em frente ao Ministério Público Federal, na avenida Afonso Pena.

De acordo com informações do proprietário que não quis se identificar, era por volta das 1h50 da madrugada, quando uma caminhonete de cor branca bateu no carro que estava estacionado, deixando ele no meio da pista e fugido.

Por sorte o carro estava vazio e ninguém se feriu. Imagens do acidente foram postadas nas redes sociais e viralizaram em Campo Grande. Ainda conforme o dono do veículo, uma das filhas fez a postagem, não aprovado por ele, pois, já havia feito o boletim de ocorrência e não queria exposição.

Ele comentou que o carro tem seguro e com a perda total deve receber outro veículo da seguradora. Ele acredita que a polícia deva localizar o dono da camionete o mais breve possível. “Eu não desejo mal a ele, só que ficou uma situação chata, ele bateu e não parou sequer para saber quem eram os donos do veículo, nada” disse.

