Motorista de carreta é preso ao ser flagrado com mais de R$ 500 mil em contrabando

O motorista de uma carreta bitrem foi preso, durante a tarde de terça-feira (6), depois de ser flagrado com mais de R$ 500 mil em materiais de contrabando, em Dourados.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia fiscalização na MS-276, zona rural do município, quando abordaram o condutor da carreta, que estava carregada com soja.

Durante entrevista, o motorista apresentou muito nervosismo e respostas desencontradas. Em busca minuciosa no veículo, foi encontrado um compartimento oculto, onde estavam 200 aparelhos de telefone celular, além de 20 pneus para caminhão.

Questionado, o homem afirmou que levaria os materiais até Maringá (PR), onde receberia R$ 4 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 570 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

