Motorista de carreta é preso pelo DOF com R$ 310 mil em celulares na MS-040

Motorista de uma carreta, de 30 anos, foi preso durante o último sábado, dia 24, na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, por estar transportando cerca de 106 celulares que tinham São Paulo como destino. O valor total era de quase R$ 310 mil.

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam realizando um bloqueio na rodovia, quando abordaram o condutor que estava carregando minério.

Ele apresentou versões contraditórias ao ser questionado sobre a viagem, além de demonstrar nervosismo, o que chamou atenção dos policiais.

Em vistoria na cabine do veículo, os policiais localizaram os aparelhos de telefone celular. Questionado, o homem informou que pegou os produtos em Ponta Porã e os levaria até Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Conforme a corporação, o motorista alegou que receberia R$ 4 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 310 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

