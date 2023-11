Motorista de carro morre durante capotamento em Taquarussu

O jovem Wender Santos Silva morreu durante um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (11), em Taquarussu.

Conforme as informações iniciais, ele era motorista de um Volkswagen Gol que seguia pela estrada vicinal de acesso ao bairro São João. Em determinado momento, o rapaz teria pedido o controle da direção, saindo da pista e capotando o veículo algumas vezes.

O automóvel acabou atravessando uma cerca de arame e parou no pasto de uma propriedade rural. Por conta da dinâmica do acidente, Wender morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Ele viajava com uma jovem, que teve ferimentos leves pelo corpo, de acordo com o Jornal da Nova. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal.

Equipes da Polícia Militar e Civil, bem como a Perícia Criminal de Nova Andradina, foram acionados para atender a ocorrência.

