Motorista de carro morre em acidente com carreta no macroanel em Campo Grande

Motorista de um Ford Ecosport, identificado apenas como Alexandre, de 47 anos, morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (30), no macroanel, região da BR-262, em Campo Grande. Outras duas pessoas: uma mulher, de 36 anos, e um homem, de 56 anos, que seriam pai e filha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista da carreta, de 55 anos, explicou para a Polícia Rodoviária Federal e também para a Polícia Civil, que teve sua visão prejudica devido a um farol alto vindo de um veículo que passava no sentido contrário.

Ele alegou que passava pelo trecho onde se iniciava um canteiro que dividia as pistas e para evitar essa colisão com o canteiro central, acabou jogando a carreta para o outro lado e invadiu a pista contrária, acertando a frente da Ecosport.

Com o impacto, Alexandre morreu preso as ferragens, sofrendo lesões no rosto e dilacerações nos membros superiores. As duas vítimas que também estavam no carro foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa.

O veículo de passeio parou cerca de 18 metros após o primeiro impacto do acidente.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

