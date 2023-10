Motorista de MS sofre grave acidente em rodovia de SP

Um motorista de aplicativo da cidade de Chapadão do Sul foi socorrido estado grave, após o carro que ele conduzia sair da pista, bater no concreto lateral da via e capotou, na Rodovia Washington Luis, a SP-310, em Matão, interior de São Paulo.

Conforme as informações do site O Correio News, mais quatro pessoas estavam no Fiat Pálio indo de Tangará da Serra (MT), para São Paulo.

Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle do veículo e o acidente aconteceu. Dois passageiros, sendo Aparecida Miguelina Paes,de 77 anos, que estava no banco de trás morreu no local, já seu filho, Irineu Paes, de 58, que estava no banco da frente, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Carlos Fernando Malzoni.

Outros dois passageiros e o motorista de Chapadão do Sul ficaram gravemente feridos. Equipes do socorro e da polícia estiveram no local, acompanhando a ocorrência.

