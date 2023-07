Motorista de Corsa perde o controle e atinge funcionário de obra no Jardim dos Estados

O condutor de um Corsa Sedan perdeu o controle quando descia a Rua Espírito Santo com a 15 de Novembro na manhã desta quarta-feira (12) e atingiu um funcionário de uma obra que está sendo feita no cruzamento das ruas no Jardim dos Estados.

Conforme informações apuradas no local, uma criança de cinco anos com microcefalia que estava no carro foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, enquanto o funcionário da obra foi socorrido pelo responsável.

O Corpo de Bombeiros está no local, mas informaçõe iniciais é que acidente foi um "susto". O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar deverá fazer o levantamento e reordenamento do local.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também