Motorista de Kicks morre após ser arremessado em acidente na MS-040 em Campo Grande

Motorista de um Nissan Kicks, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira (15) em um gravíssimo acidente de trânsito na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Ele teria colidido frontalmente com uma carreta e foi arremessado do veículo.

Informações preliminares repassadas para a reportagem apontam que o condutor do automóvel teria invadido a pista contrária, fazendo com que o motorista da carreta não tivesse tido tempo hábil para evitar a batida.

O automóvel seguia na faixa no sentido para Campo Grande, enquanto a carreta, que pertencia a Suzano, fazia o caminho inverso e seguia para Santa Rita do Pardo.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para iniciar a investigação para determinar as causas que levaram ao acidente de trânsito.

Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram empenhadas para o acidente. A reportagem ainda apura as condições de saúde do motorista da carreta, que foi socorrido para uma unidade hospitalar em Campo Grande.

O veículo em que a vítima estava ficou completamente destruído.

Novas informações serão acrescidas assim que o registro da ocorrência ser realizado na Polícia Civil.

