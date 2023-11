Motorista de McLaren causa acidente com outros três veículos e foge do local

Um acidente envolvendo quatro carros chamou a atenção de quem passava pela Afonso Pena na noite deste sábado (18), principalmente por um dos veículos envolvidos no acidente ser uma McLaren 720S Coupé, avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o carro de luxo seguia pela avenida quando colidiu com a traseira de um Ford Fiesta, que por sua vez colidiu com a traseira de um Toyota Etios e um Onix que estava estacionado.

Com a batida, o veículo invadiu o canteiro central da principal avenida da cidade e se chocou contra uma árvore.

O motorista que dirigia a McLaren fugiu do local após o acidente, abandonando o veículo milionário no canteiro central da avenida. Algum tempo depois do acidente, seu advogado retornou para prestar esclarecimentos.

Apesar dos documentos do veículo estarem em dia, o condutor do veículo não comprovou a posse do veículo, e ele foi encaminhado para o pátio do Detran.

Confira vídeo do acidente, compartilhado pelo perfil Passeando em Campo Grande:

