Motorista de ônibus é preso com quase 215 kg de drogas na BR-463, em Dourados

Ismael Ferreira de Oliveira, de 44 anos, foi preso na noite de sexta-feira (8), após ser flagrado transportando 182 quilos de maconha e 33 quilos de skunk em um ônibus de turismo. A prisão ocorreu no km 7 da BR-463, em Dourados, durante operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Denarc (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O veículo, que havia saído de Ponta Porã com destino à Capital, transportava 19 passageiros. O motorista admitiu ser o dono das malas com os entorpecentes e disse que receberia R$ 2 mil pelo transporte até Campo Grande.

Durante a abordagem, realizada por volta das 22h30, os policiais vistoriaram o bagageiro externo e encontraram os fardos de droga.

Após o flagrante, ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. O ônibus seguiu viagem com outro motorista.

