Polícia

VÍDEO: Motorista de ônibus escolar atropela e mata universitária em Coxim

Letícia Camargo cursava enfermagem na UFMS, que emitiu nota; condutor foi preso em flagrante

12 novembro 2025 - 12h54Luiz Vinicius    atualizado em 12/11/2025 às 12h58
Letícia foi atingida pelo ônibus a caminho da universidadeLetícia foi atingida pelo ônibus a caminho da universidade   (Redes Sociais/Edição MS)

A estudante de enfermagem, Letícia Camargo, de 25 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus escolar, na manhã desta quarta-feira, dia 12, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

O condutor do veículo de transporte, identificado como Cleyton Matos Campos, estava com "alterações", e foi preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, pois assumiu riscos no volante.

A informação foi compartilhada pelo portal Edição de MS. O suspeito deverá ficar preso na delegacia até passar por audiência de custódia.

Ainda segundo o site, Letícia estava a caminho da universidade, quando foi atropelada por Cleyton, que invadiu a contramão da Avenida Mato Grosso do Sul.

A estudante sofreu graves ferimentos nas pernas, pois as rodas do veículo passaram sobre elas. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional, mas em decorrência de uma parada cardíaca, ela não resistiu.

O motorista apresentava alteração, mas ainda não foi confirmado se por nervosismo ou por alguma substância.

A Polícia Militar esteve no local, assim como Polícia Civil e a Polícia Científica.

Veja o vídeo da câmera de segurança que registrou o acidente. As imagens foram cedidas pelo jornalista Sidney Assis, de Coxim:

 

