Motorista de ônibus que causou acidente e matou dois em Corumbá é indiciado por homicídio

O motorista do ônibus da empresa Andorinha, que se envolveu em um acidente fatal na manhã de domingo (15), na BR-262, em Corumbá, foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa, pela Polícia Civil.

As equipes policiais da 1ª Delegacia de Corumbá, finalizaram as investigações nesta segunda-feira (16). De acordo com as apurações, que incluíram a oitiva do motorista do caminhão e a análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança do ônibus, ficou comprovado que o condutor do coletivo, de 54 anos, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo de carga que trafegava no sentido contrário.

Diante da situação, ele foi indiciado com base no Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, considerando que o fato ocorreu no exercício da atividade profissional de transporte de passageiros.

Com as agravantes legais e a causa de aumento prevista pela prática do crime no exercício da profissão, a pena máxima prevista pode chegar a nove anos de detenção, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Acidente fatal – duas pessoas, sendo a médica Andrezza das Neves Felski, de 27 anos, e o pecuarista Marcelino Florentino Filho, de 84 anos, morreram ao serem empaladas por uma estrutura de ferro que se soltou do caminhão e atingiu os dois. Eles eram passageiros das duas primeiras fileiras do veículo.

A terceira vítima, socorrida em estado grave, é uma criança de 6 anos. A menina foi retirada do local, com o pedaço de ferro cravado em seu corpo. Sem poder ser mexida do local, ela foi levada a Santa Casa de Corumbá junto com a poltrona.

Posteriormente, ela passou por cirurgia no hospital local. Depois de ser estabilizada, ela foi transferida de avião para Campo Grande, onde está internada na Santa Casa.

O que disse a Andorinha - Em nota, a empresa lamentou o acidente e a "perda irreparável de vidas humanas".

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas, aos quais expressamos nossos mais sinceros sentimentos. A empresa está prestando todo o apoio necessário às famílias e aos passageiros, buscando oferecer toda a assistência e estrutura possíveis neste momento difícil", diz trecho da nota.

A Andorinha ressaltou que segue colaborando com as autoridades para esclarecer as causas do acidente. "Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os nossos passageiros e colaboradores. Seguiremos atualizando as informações com transparência, responsabilidade e respeito às vítimas e seus familiares".

